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        Bartın'da özel maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü

        Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:38
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        Bartın'da özel maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

        Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodunda göçük meydana geldi.

        Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçi Ferdi T'nin (35) kurtarılması için çalışma başlattı.

        Göçük altından yaralı olarak çıkarılan işçi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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