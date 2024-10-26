Bartın'da özel maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü
Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodunda göçük meydana geldi.
Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçi Ferdi T'nin (35) kurtarılması için çalışma başlattı.
Göçük altından yaralı olarak çıkarılan işçi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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