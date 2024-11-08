Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da "7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" etkinliğinde konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargımızın şiddeti teşvik edenlerle, teröre bulaşanlarla ilgili yaptığı soruşturmaları eleştirmek ve bu konuda yetkili olan yargı mensuplarımızı, Cumhuriyet savcılarımızı adeta tehdit eder vaziyette birtakım konuşmalar yapmak hiç kimseye yakışmaz. 'Demokratik hukuk devletine, tarafsız ve bağımsız yargıya inanıyoruz.' derseniz bunu yapmayacaksınız. O soruşturmaların sonucunu bekleyeceksiniz." dedi.

Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) düzenlenen "7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" ödül töreninde konuşan Tunç, AR-GE Proje Pazarı etkinliğinin, sadece bir yarışma platformu olmadığını, aynı zamanda bilgi ve tecrübe paylaşımının yaşandığı, farklı kültürler arasında köprülerin kurulduğu ve geleceğin bilim insanlarının bir araya geldiği bir organizasyon olarak dikkati çektiğini söyledi.

Tunç, bu organizasyonla toplumun bilimsel farkındalığının arttığını belirterek, "Gençlerin, geleceğin teknolojilerine odaklanmaları teşvik ediliyor. Tüm bu özellikleri ve daha fazlasıyla AR-GE Proje Pazarı'nı ülkemizin tam bağımsız, güçlü Türkiye idealine ulaşması adına atılmış çok kıymetli bir adım olarak görüyoruz ve en güçlü şekilde destekliyoruz." diye konuştu. Dördüncü Sanayi Devrimi ile dijital teknolojilerin, üretim süreçlerinden günlük yaşama kadar neredeyse hayatın her alanında büyük dönüşüme sebep olduğuna dikkati çeken Tunç, bu dönüşümün, ülkelerin milli güvenliklerini doğrudan etkileyen bir unsur olarak hükümetleri yeni stratejiler geliştirmeye mecbur bıraktığını ifade etti.

Tunç, ülkelerin bağımsızlık ve milli güvenliklerini korumaya yönelik geliştirdikleri stratejilerin temelinde savunma sanayisinin yer aldığına işaret ederek, "Savunma sanayi, bir ülkenin bağımsız hareket etme kabiliyetini ve ulusal çıkarlarını koruması için hayati öneme sahip, dışa bağımlılığı azaltan en önemli etken. Günümüzde güçlü ve donanımlı bir savunma sanayi envanterine ve endüstrisine sahip olmayan bir ülkenin küresel arenada söz sahibi olması mümkün değildir. Bölgemizde ve dünyada yaşanan son gelişmeler de bize bu gerçeği çok net bir şekilde göstermektedir." dedi.

- "Ülkemizi savunma sanayisinde dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkardık" Bakan Tunç, Türkiye'nin savunma sanayisinde herkesin gurur duyduğu bir noktaya ulaştığını, buraya ulaşmanın kolay olmadığını dile getirdi. Son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda yaşanan zihniyet dönüşümünün, öz güven ve kalkınma hamlesinin ülkeye büyük kazanımlar sağladığını söyleyen Tunç, "Ülkemizi savunma sanayisinde dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkardık. Kendi savunma sanayi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna yükselttik. Bugün Türkiye, sahip olduğu savunma sanayi kabiliyetleriyle küresel güç dengesinde aktif rol oynayan, söz sahibi bir ülkedir." diye konuştu.

Tunç, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldiğini belirterek, Türkiye bugün kendi savaş gemisini tasarlayıp inşa edebilen 10 ülke arasında yer alıyor. İHA, SİHA üretiminde dünya çapında aranan ülke konumunda. Ülkemizin bu konuma sahip olması elbette bir kararlılığın, bir azmin, bir iradenin eseridir. Bu kararlılığı, bu azmi, bu iradeyi gösteren, ülkemizi 'Tam Bağımsız, Güçlü Türkiye' hedefine her geçen gün daha da yaklaştıran başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu alanda ter döken herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Ülkeyi teknolojik atılım ve kalkınma hedeflerine ulaştırmak için çığır açan adımları aynı kararlılıkla devam ettireceklerini ve bu mücadelede en çok genç beyinlere güvendiklerini dile getiren Tunç, gençlerin üretici akıllarıyla, yenilikçi fikir ve projeleriyle bu mücadeleyi çok daha ileri noktalara taşıyacaklarına inandıklarını söyledi. Tunç, gençlerin geleceğe dair hayallerinin, ufuklarının ve fikirlerinin ülkenin teknolojik bağımsızlığının garantisi olduğuna işaret ederek, "Bugün kod yazan gençlerimiz, yarın o kodlarla tarih yazacaklar. Bugün roket tasarımı yapan gençlerimiz, yarın o roketlerle istikbalimizi güvence altına alacaklar, dünyaya yeniden barış getirecekler, acılara son verip mazlum coğrafyalarda akan gözyaşlarını dindirecekler. Bugün geliştirdikleri yapay zekayla gelecekte ülkemizi teknoloji alanında söz sahibi yapacaklar. Teknolojiyi insanlığın huzur ve refahı için kullanacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Birlik ve beraberliğimizi bozdurmayacağız" Adalet Bakanı Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının hedefinin sadece TUSAŞ tesisleri ve çalışanlarının olmadığına, bunun 85 milyonun milli birliği, beraberliği, kardeşliğine yapılan bir saldırı olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: "Bu saldırıya TUSAŞ çalışanları ve milletimiz tek yürek olarak en güzel cevabı verdi. 'Hainlere inat daha fazla çalışacağız, ülkemizi daha ileri seviyelere ulaştıracağız.' dediler. Evet düşmanlara inat, hainlere inat, bu ülke için tuzaklar kuranlara inat, çok çalışacağız, çok üreteceğiz ve o şer şebekelerine hiçbir zaman ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi bozdurmayacağız, gücümüzü daha da kuvvetlendireceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız."

Terörle mücadeleyi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti: "Terörün ülkemizin, insanımızın huzuruna, güvenliğine, geleceğine kastetmesine kimse göz yummamalı. Hangi gerekçe olursa olsun hiç kimse şiddeti teşvik eden unsurlara, uzantılarına kesinlikle sıcak bakmamalı, rıza göstermemeli. Dünyanın hiçbir hukuk devletinde terör, şiddet ve şiddeti teşvik kabul edilemez. Bu bizim Anayasa'mızda da böyledir, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de böyledir, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde de böyledir.

Terörü, hukuk devleti kabul etmez. Terörü destekleyeni hukuk devleti kabul etmez. Demokratik bir hukuk devletinde, şiddeti teşvik, şiddeti savunma, şiddet yoluyla bir yere gelmeyi, demokratik hukuk devleti kabul etmez. Şiddet suçtur, şiddeti teşvik suçtur. Terör uzantılarına destek vermek suçtur ve bu bütün dünyada böyledir. Hukuk devletinde şiddet olmaz. Şiddeti destekleyeni, hukuk devletinde yargı önüne çıkarırlar ve yargı onlardan hesap sorar. Bugün de yargımızın şiddeti teşvik edenlerle, teröre bulaşanlarla ilgili yaptığı soruşturmaları eleştirmek ve bu konuda yetkili olan yargı mensuplarımızı, Cumhuriyet savcılarımızı adeta tehdit eder vaziyette birtakım konuşmalar yapmak hiç kimseye yakışmaz. 'Demokratik hukuk devletine, tarafsız ve bağımsız yargıya inanıyoruz.' derseniz bunu yapmayacaksınız. O soruşturmaların sonucunu bekleyeceksiniz."

Tunç, terörün her türlüsünü ülkeden silip atacaklarını vurgulayarak, "Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi her alanda güçlendirerek Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağız. Bu konudaki kararlılığımızı sürdürmenin gayretinde olacağız." dedi. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit'in "savunma sanayi" ile ilgili sunum yaptığı programda, Bakan Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve protokol üyeleri tarafından "7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" etkinliğinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.