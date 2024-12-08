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        Bartın'da aracın çarptığı ayı yavrusu öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:38
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        Bartın'da aracın çarptığı ayı yavrusu öldü
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        BARTIN-Bartın'da kara yoluna inen ayı yavrusu bir aracın çarpması sonucu öldü.

        Amasra ilçesi Ahatlar mevkisinde yol kenarında hareketsiz ayı gören sürücü, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

        Ekiplerin yaptığı incelemede dişi olduğu anlaşılan ayı yavrusunun yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü veteriner hekimi Tolga Kandıralı, gazetecilere, henüz kış uykusuna yatmayan ayı yavrusunun araç çarpması nedeniyle iç kanama sonucu öldüğünü belirterek, "Bir yaşındaki dişi bozayı annesiyle kaza geçirmiş. Annesi ufak bir yarayla ormana kaçmış. Yavru ayıyı aldık, ormanlık alanda gömme işlemini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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