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        Bartın'da kaçak avlanan kişiye 11 bin 966 lira ceza kesildi

        Bartın'da kaçak avlanan kişiye 11 bin 966 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:06
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        Bartın'da kaçak avlanan kişiye 11 bin 966 lira ceza kesildi
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        Bartın'da kaçak avlanan kişiye 11 bin 966 lira ceza uygulandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Epçiler köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

        Boz ördek vurduğu belirlenen ve üzerinde yivsiz av tüfeği bulunan şüpheli S.N.K'ye "avlanması yasak türü avladığı" gerekçesiyle 11 bin 966 lira ceza kesildi.

        Jandarma tarafından av tüfeğine el konulurken, vurulan boz ördek ise Milli Parklar ekiplerince teslim alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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