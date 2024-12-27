Bartın'da kaçak avlanan kişiye 11 bin 966 lira ceza kesildi

Jandarma tarafından av tüfeğine el konulurken, vurulan boz ördek ise Milli Parklar ekiplerince teslim alındı.

Boz ördek vurduğu belirlenen ve üzerinde yivsiz av tüfeği bulunan şüpheli S.N.K'ye "avlanması yasak türü avladığı" gerekçesiyle 11 bin 966 lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Epçiler köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

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