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        Rusya'dan 944 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:57 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:59
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        Rusya'dan 944 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 944 yolcu ve 443 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı Palau bandıralı gemi, 67'nci seferini gerçekleştirdi.

        Geminin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ile diğer ilgililer karşıladı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

        Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

        Geminin, akşam saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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