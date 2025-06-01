Bartın'da 3 köyde muhtarlık seçimi yapıldı
Bartın'da 3 köyde muhtarlık seçimi, 1 mahallede de halk oylaması yapıldı.
Bartın'da 3 köyde muhtarlık seçimi, 1 mahallede de halk oylaması yapıldı.
Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyünde muhtarın görevden alınması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulunca seçim yapılmasına karar verildi.
Köyde 5 adayın yarıştığı seçimde Şinasi Altı, 411 oydan 216'sını alarak muhtar seçildi.
Merkeze bağlı Dırazlar köyünde de önceki muhtarın vefat etmesi nedeniyle yapılan ve 5 adayın yarıştığı seçimde, Koray Eser 288 oydan 101'ini alarak muhtar oldu.
Ulus ilçesine bağlı Yeniköy köyünde de muhtarın görevden alınması nedeniyle yapılan seçimde 3 aday yarıştı. 128 oydan 48'ini alan Kenan Durmuş muhtarlığa getirildi.
Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi'nin, Kozcağız belde belediye sınırlarına bağlanması için referandum yapıldı.
Halk oylamasından çıkan 77 "evet", 3 "hayır" oyu sonucu mahallenin beldeye bağlanması yönünde sonuç çıktı.
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