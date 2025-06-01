Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da 3 köyde muhtarlık seçimi yapıldı

        Bartın'da 3 köyde muhtarlık seçimi, 1 mahallede de halk oylaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:02 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da 3 köyde muhtarlık seçimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'da 3 köyde muhtarlık seçimi, 1 mahallede de halk oylaması yapıldı.

        Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyünde muhtarın görevden alınması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulunca seçim yapılmasına karar verildi.

        Köyde 5 adayın yarıştığı seçimde Şinasi Altı, 411 oydan 216'sını alarak muhtar seçildi.

        Merkeze bağlı Dırazlar köyünde de önceki muhtarın vefat etmesi nedeniyle yapılan ve 5 adayın yarıştığı seçimde, Koray Eser 288 oydan 101'ini alarak muhtar oldu.

        Ulus ilçesine bağlı Yeniköy köyünde de muhtarın görevden alınması nedeniyle yapılan seçimde 3 aday yarıştı. 128 oydan 48'ini alan Kenan Durmuş muhtarlığa getirildi.

        Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi'nin, Kozcağız belde belediye sınırlarına bağlanması için referandum yapıldı.

        Halk oylamasından çıkan 77 "evet", 3 "hayır" oyu sonucu mahallenin beldeye bağlanması yönünde sonuç çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        Ukrayna: Rus uçakları vuruldu
        Ukrayna: Rus uçakları vuruldu
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Ünlüler sezonu açtı
        Ünlüler sezonu açtı
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı

        Benzer Haberler

        Bartın'da sahte altın sattıkları iddia edilen çift tutuklandı
        Bartın'da sahte altın sattıkları iddia edilen çift tutuklandı
        İl il gezip, kuyumcuları sahte altınla dolandıran çift tutuklandı
        İl il gezip, kuyumcuları sahte altınla dolandıran çift tutuklandı
        Amasra'da denizde kirlilik
        Amasra'da denizde kirlilik
        Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalananlardan 13 kişi tutuk...
        Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalananlardan 13 kişi tutuk...
        Bartın'da yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama
        Bartın'da yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama
        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akkaya'dan ziyaretler
        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akkaya'dan ziyaretler