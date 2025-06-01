Bartın'da 3 köyde muhtarlık seçimi yapıldı

Ulus ilçesine bağlı Yeniköy köyünde de muhtarın görevden alınması nedeniyle yapılan seçimde 3 aday yarıştı. 128 oydan 48'ini alan Kenan Durmuş muhtarlığa getirildi.

Merkeze bağlı Dırazlar köyünde de önceki muhtarın vefat etmesi nedeniyle yapılan ve 5 adayın yarıştığı seçimde, Koray Eser 288 oydan 101'ini alarak muhtar oldu.

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