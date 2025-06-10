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        Akademisyenlerden iklim değişikliği projesi kapsamına medya temsilcilerine ziyaret

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) öncülüğünde yürütülen proje kapsamında medya kuruluşları ziyaret edilerek, iklim değişikliğine uyum ve toplumsal dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmalar anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:39
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        Akademisyenlerden iklim değişikliği projesi kapsamına medya temsilcilerine ziyaret
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        Bartın Üniversitesi (BARÜ) öncülüğünde yürütülen proje kapsamında medya kuruluşları ziyaret edilerek, iklim değişikliğine uyum ve toplumsal dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmalar anlatıldı.

        Üniversitenin, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Avrupa Birliği (AB) IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamındaki çalışmalarda sona gelindi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan projeyle son yıllarda etkisi giderek daha fazla hissedilen iklim değişikliğine karşı uyum ve dayanımın artırılması yönünde önemli adımlar atıldı.

        BARÜ yürütücülüğünde Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ile Bartın Belediyesinin paydaşlığında hayata geçirilen "İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması (BİRUS) Projesi" kapsamındaki faaliyetler medya temsilcilerine aktarıldı.

        İRUS Proje ekibinden BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Doç. Dr. Mustafa Artar ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İletişim Fakültesinden Dr. Mehmet Ceylan tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, iklim temelli sorunların çözümüne yönelik geliştirilen yenilikçi uygulamaları medya temsilcilerine anlatıldı.

        Toplantılarda, proje ile iklim değişikliğine bağlı olarak taşkın ve su kıtlığı sorunlarını aynı anda yaşayan Bartın'da, küresel olarak etkisini giderek daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi yönünde yapılmaya başlanan çalışmalar anlatıldı, haritalama, mobil gözlem platformu, erken uyarı sistemi, yağmur suyu hasadı ve yeşil çatı çözümleri gibi başlıklardaki aktiviteler değerlendirildi. Ayrıca farkındalık eğitimleriyle iklim değişikliğine uyum ve dayanım noktasında atılan adımların önemi vurgulandı.

        İklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesinin amaçlandığı projenin kapanış toplantısının 12 Haziran Perşembe Kutlubey yerleşkesi kütüphane konferans salonunda gerçekleştirileceği bildirildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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