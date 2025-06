Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bartın YEDAM'da konuştu:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey gençliğinin bağımlı olmasıdır." dedi.

Bartın'a gelen Dinç, Yeşilay Bartın Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Şube Başkanı Çağrı Pekdiker ve YEDAM personeli ile görüşen Dinç, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada konuşan Dinç, bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalardan bahsederek, "Bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey gençliğinin bağımlı olmasıdır. Geleceğinin bağımlılık üzerinden ipotek altına alınmasıdır. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey de bir insanın bağımlı olması. Çünkü bağımlılık insanın kendi düşmanını kendi içine yerleştirmesidir. O düşman onu her anlamda çok ciddi zorluklara sokar. İşini, ilişkilerini, bedenini, zihnini, duygularını bozar. İnsanı kendini esiri haline getirir." diye konuştu.

Dinç, hiçbir kişiyi bağımlılık sebebiyle kaybetmek istemediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"O yüzden bu dönemde kumar bağımlılığı başta olmak üzere bütün diğer bağımlılıklarla alakalı insanımızı koruma, kollama, bağımlılıkları önleme noktasında büyük kararlılığımız var. Bu kararlılık çerçevesinde nasıl 'bağımlılık endüstrisi' ülkemizin her mahallesine girdiyse, biz de her mahalleye gireceğiz. Nasıl her sokağa girdilerse bizler de her sokağa gireceğiz. Onlar ne kadar kararlıysa biz iki kat kararlıyız. Çünkü çok yanlış bir şey yapıyorlar. İnsanımızı zehirliyorlar, geleceğimizi öldürmeye, söndürmeye çalışıyorlar. Biz geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çok doğru, çok haklı, çok kutsal bir şey yapıyoruz. O yüzden büyük azimle, büyük kararlılıkla ülkemizin her yerinde bu çalışmayı yapacağız."

Yeşilay şubelerinin ve Yeşilay danışmanlık merkezlerinin, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Dinç, kişilerin de buna destek olması ve gönüllü olarak faaliyetlere katılması gerektiğini sözlerine ekledi.