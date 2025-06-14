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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bartın YEDAM'da konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey gençliğinin bağımlı olmasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:40
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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bartın YEDAM'da konuştu:
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey gençliğinin bağımlı olmasıdır." dedi.

        Bartın'a gelen Dinç, Yeşilay Bartın Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

        Şube Başkanı Çağrı Pekdiker ve YEDAM personeli ile görüşen Dinç, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Burada konuşan Dinç, bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalardan bahsederek, "Bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey gençliğinin bağımlı olmasıdır. Geleceğinin bağımlılık üzerinden ipotek altına alınmasıdır. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey de bir insanın bağımlı olması. Çünkü bağımlılık insanın kendi düşmanını kendi içine yerleştirmesidir. O düşman onu her anlamda çok ciddi zorluklara sokar. İşini, ilişkilerini, bedenini, zihnini, duygularını bozar. İnsanı kendini esiri haline getirir." diye konuştu.

        Dinç, Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 105 yerde ücretsiz hizmet veren Yeşilay danışmanlık merkezlerinin bulunduğunu aktararak, şunları söyledi:

        "Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde klinik psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız tamamen gizlilik esaslı ve çalışılmış sistem üzerinden insanlara hizmet veriyorlar. Gururla söyleyebilirim ki bu çalışmanın temelini atarken dünyadaki bütün modellere baktık. Dünyada bu kadar kapsamlı, bu kadar etkili ücretsiz çalışma yok. 105 noktada Yeşilay danışmanlık merkezlerimiz hizmet veriyor. O yüzden hiçbir insanımız bağımlı oldu diye karamsarlığa kapılmasın, çaresiz, yalnız hissetmesin. Bunun kaderi olduğunu düşünmesin. Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde internet, kumar, uyuşturucu, sigara, alkol bağımlılığı da dahil olmak üzere ücretsiz hizmet veriyoruz."

        -"Çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

        Kumar bağımlılığının hem dünyada hem ülkemizde arttığına dikkati çeken Dinç, "Buna bağlı olarak insanımız sadece ekonomik kayıp yaşamıyor. Ailesinden, evliliklerinden, işlerinden, ilişkilerinden yana büyük kayıplar yaşıyor. Kendi güveniyle alakalı, kendi hayata bağlanmasıyla alakalı büyük kayıplar yaşıyor." dedi.

        Dinç, hiçbir kişiyi bağımlılık sebebiyle kaybetmek istemediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "O yüzden bu dönemde kumar bağımlılığı başta olmak üzere bütün diğer bağımlılıklarla alakalı insanımızı koruma, kollama, bağımlılıkları önleme noktasında büyük kararlılığımız var. Bu kararlılık çerçevesinde nasıl 'bağımlılık endüstrisi' ülkemizin her mahallesine girdiyse, biz de her mahalleye gireceğiz. Nasıl her sokağa girdilerse bizler de her sokağa gireceğiz. Onlar ne kadar kararlıysa biz iki kat kararlıyız. Çünkü çok yanlış bir şey yapıyorlar. İnsanımızı zehirliyorlar, geleceğimizi öldürmeye, söndürmeye çalışıyorlar. Biz geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çok doğru, çok haklı, çok kutsal bir şey yapıyoruz. O yüzden büyük azimle, büyük kararlılıkla ülkemizin her yerinde bu çalışmayı yapacağız."

        Yeşilay şubelerinin ve Yeşilay danışmanlık merkezlerinin, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Dinç, kişilerin de buna destek olması ve gönüllü olarak faaliyetlere katılması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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