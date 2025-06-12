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        Bartın'da 30 Eylül'e kadar belirlenen alanlar dışında kamp yasaklandı

        Bartın'da havaların ısınmaya başlaması ve orman yangını riskinin artması nedeniyle belirlenen kamp alanları dışında 30 Eylül'e kadar çadır kurmanın ve kamp yapmanın yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:55 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:55
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        Bartın'da 30 Eylül'e kadar belirlenen alanlar dışında kamp yasaklandı
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        Bartın'da havaların ısınmaya başlaması ve orman yangını riskinin artması nedeniyle belirlenen kamp alanları dışında 30 Eylül'e kadar çadır kurmanın ve kamp yapmanın yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınlarının önlenmesi başta olmak üzere vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla bir dizi tedbir kararı alındığı belirtildi.

        Yasağın geçerli olacağı süre zarfında çadır ve kamp alanı olarak belirlenmiş yerlerin dışında çadır kurulması ve kamp yapılmasının yasaklandığı aktarılan açıklamada, başta ormanlık alanlar olmak üzere sahil şeritlerinde, kumsallarda, özel olarak belirlenmiş mesire alanları dışında umuma açık alanlarda mangal ve ateş yakılmasının da yasak olduğu ifade edildi.

        Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, niyet balonu gibi yanıcı madde kullanılmasının yasaklandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Orman İşletme Müdürlüğünün orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için KGYS, devriye, dron ve fotokapan ile denetimlerine ağırlık vermesine, plaj ve halkın kullandığı ortak alanlarda gürültülü müzik dinlemenin ve çevreyi rahatsız edecek eylemlerin önüne geçilmesinin sağlanmasına, doğa yürüyüşü ve benzeri aktivitelere belirlenen rotalar dışında hiçbir şekilde izin verilmemesine, izinsiz yapılan aktivitelerde ilgili birimler tarafından gerekli koordinasyonun sağlanarak tedbirlerin alınmasına ve aykırı davrananlar hakkında mevzuatta öngörülen idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir."

        Sahil bölgelerinde konaklama tesisleriyle ilgili idarelerce kamp, karavan, çadır kurma alanı olarak belirlenmiş yerler dışında kumsalda, kaldırımlarda, yollarda, parklarda, kamyon, kamyonet türü araçların kasalarında geceleme maksatlı konaklamanın da yasaklandığı bildirilen açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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