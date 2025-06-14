Fadik Sevin Atasoy: Kanseri yendim

Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına, Emel Göksu ve kendisi gibi oyuncu olan kızı Fadik Sevin Atasoy katıldı.

Fadik Atasoy, programda bir itirafta bulunarak, geçmişte meme kanserine yakalandığını ve hastalığı atlattığını belirtti. İki yıl boyunca tedavi gördüğünü söyleyen oyuncu, bazen bu durumun kendisine o dönem ağır geldiğini şöyle vurguladı: Hastalık sürecinde bazı zamanlarda anneme; "Anne, ben bunu taşıyamıyorum" dedim. Annem, bana; "Hemen banyoya gidiyorsun, makyajını yapıyorsun, kahkahanı atıyorsun ve yaşamaya devam ediyorsun" diyerek beni yataktan kaldırmışlığı var. "Bitiyor" dedim, bitti. Küllerimden yeniden doğdum.