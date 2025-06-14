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        Haberler Magazin Fadik Sevin Atasoy: Kanseri yendim - Magazin haberleri

        Fadik Sevin Atasoy: Kanseri yendim

        Meme kanserine yakalanan, hastalıkla iki yıl mücadele eden Fadik Sevin Atasoy, yaşadığı süreci anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:38
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        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına, Emel Göksu ve kendisi gibi oyuncu olan kızı Fadik Sevin Atasoy katıldı.

        Fadik Atasoy, programda bir itirafta bulunarak, geçmişte meme kanserine yakalandığını ve hastalığı atlattığını belirtti. İki yıl boyunca tedavi gördüğünü söyleyen oyuncu, bazen bu durumun kendisine o dönem ağır geldiğini şöyle vurguladı: Hastalık sürecinde bazı zamanlarda anneme; "Anne, ben bunu taşıyamıyorum" dedim. Annem, bana; "Hemen banyoya gidiyorsun, makyajını yapıyorsun, kahkahanı atıyorsun ve yaşamaya devam ediyorsun" diyerek beni yataktan kaldırmışlığı var. "Bitiyor" dedim, bitti. Küllerimden yeniden doğdum.

        Emel Göksu ise kızının hastalığıyla ilgili şu sözleri söyledi: Ben acıyla karşılaştığım vakit onlara hiç belli etmem çok dik dururum çok doğalmış gibi davranırım ama onlar gidince başlarım ağlamaya bağıra bağıra ağlarım.

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