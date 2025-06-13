Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Yangın söndürme çalışmalarına polisler de hortumla müdahale etti

        BARTIN'da bir kafenin çatısında çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, polis ekipleri de beton mikserinden çekilen hortumla söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 20:56 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangın söndürme çalışmalarına polisler de hortumla müdahale etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BARTIN'da bir kafenin çatısında çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, polis ekipleri de beton mikserinden çekilen hortumla söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yangın, akşam 19.00 sıralarında Kanlıırmak Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede bulunan mutfaktaki baca alev aldı ve büyüyerek çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken; yoldan geçen bir beton mikseri de yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmak üzere olay yerinde durdu. İtfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmek için polis ekipleri de mikserin deposundaki suyu hortumla boşaltarak söndürme mücadelesine katıldı. Yangın, müdahalenin ardından söndürüldü.

        Yangında kafede hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor
        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Otelde birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı
        Otelde birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı
        Bartın'da 30 Eylül'e kadar belirlenen alanlar dışında kamp yasaklandı
        Bartın'da 30 Eylül'e kadar belirlenen alanlar dışında kamp yasaklandı
        Bartın'da forkliftten düşen işçi hayatını kaybetti
        Bartın'da forkliftten düşen işçi hayatını kaybetti
        Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramda en çok tercih edilen destinasyon...
        Batı Karadeniz'in tatil beldeleri bayramda en çok tercih edilen destinasyon...
        Fabrikada forkliftten düşen işçi öldü
        Fabrikada forkliftten düşen işçi öldü
        Yaya geçidinde motosiklet çarptı; kaza kamerada
        Yaya geçidinde motosiklet çarptı; kaza kamerada