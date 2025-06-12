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        Fabrikada forkliftten düşen işçi öldü

        BARTIN'da çalıştığı kauçuk fabrikasında forkliftten düşen Özgür Çelik (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:45
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        Fabrikada forkliftten düşen işçi öldü
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        BARTIN'da çalıştığı kauçuk fabrikasında forkliftten düşen Özgür Çelik (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün öğle saatlerinde Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. Özgür Çelik, forkliftin üstünde çalıştığı sırada, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Çelik, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özgür Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çelik'in 2 yıldır fabrikada çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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