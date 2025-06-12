Bartın'da forkliftten düşen işçi hayatını kaybetti
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) forkliftten düşen işçi öldü.
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) forkliftten düşen işçi öldü.
OSB'de kauçuk üreten bir fabrikada çalışan Özgür Çelik (38), bakımını yapmak için çıktığı forkliftten düşerek yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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