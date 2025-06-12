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        Bartın'da forkliftten düşen işçi hayatını kaybetti

        Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) forkliftten düşen işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:31
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        Bartın'da forkliftten düşen işçi hayatını kaybetti
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        Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) forkliftten düşen işçi öldü.

        OSB'de kauçuk üreten bir fabrikada çalışan Özgür Çelik (38), bakımını yapmak için çıktığı forkliftten düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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