Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet! Eskişehir'de bir markette 2 kadının kasa sırası tartışmasıyla başlayan kavgada, kadınlardan birinin eşi olan S.T., 2 kadın ve bir erkek müşteriyi darp etti. Kadınların saçını çekerek yumruklayıp başını yere vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. S.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:38 facebook

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