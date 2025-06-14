Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Oyuncu çiftin romantik anları- Magazin haberleri

        Oyuncu çiftin romantik anları

        Hayal Köseoğlu ile meslektaşı ve sevgilisi Nezir Çınarlı'nın romantik anları, Bodrum'da objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 00:00 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Romantik anlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Hayal Köseoğlu ile meslektaşı ve sevgilisi Nezir Çınarlı'nın romantik anları, Bodrum Gölköy'de objektiflere yansıdı.

        Denize girmeyi tercih etmeyen 33 yaşındaki Nezir Çınarlı ile 32 yaşındaki Hayal Köseoğlu, uzun süre güneşlenirken birbirlerinin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hayal Köseoğlu
        #Nezir Çınarlı
        #BODRUM
        #tatil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        Macron'dan itidal çağrısı
        Macron'dan itidal çağrısı
        Ürdün: Havadan nesneler düştü
        Ürdün: Havadan nesneler düştü
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!