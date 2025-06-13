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        Otelde birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı

        BARTIN'daM.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:27
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        Otelde birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı
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        BARTIN'daM.B (21), bir otelin aynı odasında kaldığı arkadaşı Z.G.'yi (23) çıkan tartışmada göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında merkez ilçedeki Kanlıırmak Caddesi'ndeki bir otel odasında meydana geldi. Odada birlikte kalan arkadaşlar Z.G. ve M.B arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçakla Z.G.'yi göğsünden ve sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Oteldeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Z.G., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Z.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan M.B., polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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