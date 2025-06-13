Otelde birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı

BARTIN'daM.B (21), bir otelin aynı odasında kaldığı arkadaşı Z.G.'yi (23) çıkan tartışmada göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez ilçedeki Kanlıırmak Caddesi'ndeki bir otel odasında meydana geldi. Odada birlikte kalan arkadaşlar Z.G. ve M.B arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçakla Z.G.'yi göğsünden ve sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Oteldeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Z.G., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Z.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan M.B., polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.