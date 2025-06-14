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        Galatasaray'da 6 isimle ayrılık kapıda!

        Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, diğer yandan gidecek oyuncular da netleşiyor. Sarı kırmızılılarda; Frankowski, Jelert, Cuesta, Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Morata ile yollar ayrılabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 13:31 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:31
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        Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Belirlenen bölgelere yapılacak takviyeler için girişimler sürerken, kadroda düşünülmeyen futbolculara teklif gelmesi bekleniyor.

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        Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Frankowski, beklentilerin uzağında kaldı. Zorunlu satın alma opsiyonu yaz transfer döneminde devreye girecek Polonyalı futbolcuya teklif gelmesi durumunda değerlendirileceği öğrenildi.

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        Savunmanın sağındaki bir diğer isim olan Jelert için de kiralama formülü devrede. Danimarkalı genç futbolcunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma geçici transferi gerçekleşebilir.

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        Yine devre arasında arasında kadroya katılan Cuesta ile de yollar ayrılabilir. Kolombiyalı futbolcu için ilk planlanan bonservisiyle gönderilmesi. Bu seçenek gerçekleşmezse, yönetimin kiralama fikrine de sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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        Geride kalan sezonda istediği süreyi bulamayan Kerem Demirbay'ın da ayrılığı gündemde.

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        Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf Demir'in kadroda kalmasını istediği ifade edildi. Ancak genç oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olma ihtimali yüksek. Yusuf'a, İspanya'dan 2 ekibin ilgisi olduğu belirtildi.

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        Galatasaray'da aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isimse Morata. Kiralık sözleşmesi en az 6 ay daha devam eden İspanyol futbolcu, ülkesi ve İtalya’daki seçenekleri değerlendirmek istiyor.

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