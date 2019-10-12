Yol bakım ve onarımları yapılıyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi 190. Cadde’de yol bakım onarım çalışması yapılıyor.
Çalışma hakkında bilgiler veren Başkan Cemal Akın, “Çeşitli sebeplerle hasar gören yollarımız ekiplerimiz tarafından düzenleniyor. Buna bağlı olarak Orduyeri Mahallesi 190. Cadde’de bozulan yollar sıcak asfalt ile onarılarak sorunsuz hale getirildi. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan her noktada devam edecek” dedi.
BARTIN
12 Ekim 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:27
- GÜNEŞ 06:52
- ÖĞLE 12:42
- İKİNDİ 15:49
- AKŞAM 18:23
- YATSI 19:43