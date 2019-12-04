Halil Mutlu: "Bir gün federasyon başkanı olacağım" Eski milli halterci Halil Mutlu: “Koltuğa oturduktan sonra beni kimse kaldıramaz” “Ülkenin en üst makamındaki kişi beni layık gördü, federasyondaki bürokratlar layık görmedi” “Benim hayatım da film yapılacaksa, ben hayattayken yapılsın” “Ben öldükten sonra hayatımın film yapılmasına izin vermem”

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, Halter Federasyonu Başkanlığı için bir gün koltuğa oturacağını ve o andan itibaren kimsenin kendisini koltuktan kaldıramayacağını söyledi. Mutlu, hayatını anlatan bir filmin çekilip çekilmeyeceği ile ilgili de, “Bunu ben canlıyken yapmalılar. Ben öldükten sonra yapılmasına izin vermem” dedi.

Halterde 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya, 10 kez Avrupa şampiyonu olan eski mili halterci Halil Mutlu, Bartın’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bartın Akademik Gençlik Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Yaşayan Efsaneyle Söyleşi” programına katıldı. Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda özel ve spor hayatı ile ilgili soruları yanıtlayan Mutlu, 22 Kasım tarihinde vizyona giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmini görmesi gereken asıl kişinin Naim Süleymanoğlu olduğunu, fakat göremediğini, kendisi ile ilgili bir film yapılacaksa, bunun hayattayken yapılması gerektiğini belirtti.



"Filmi asıl görmesi gereken göremedi"

Mutlu, bir öğrencinin, “Naim Süleymanoğlu’nun filmi çıktı. Peki sizin filminizi yapmak isteseler izin verir miydiniz?” diye sorusunu şöyle yanıtladı:

“O gece ben galaya gittim. Aynı soruyu bana oradaki bir sürü gazeteci arkadaşlarımız vardı. Aynı soruyu sordular ve ben o anda aklıma gelen cevabı sana söyledim az önce. 'Asla' dedim. Eğer sağlığımda çekilecekse tabi ki isterim. Çünkü dedim burada öyle heyecanlı bir kalabalık var ki kızları heyecanlı, Naim ağabeyin etrafındaki sevenleri heyecanlı. Naim ağabeyin hayatı oyun olacak. Herkes heyecanlı. Herkes mutlu. Herkes bir özlem içerisinde ama onu biz zaten biliyorduk. O geceyi görmesi gereken bir kişi vardı aslında. Ve hak eden bir kişi vardı o da rahmetli Naim ağabeydi ama bir tek o göremedi. Anlatabildim mi? Ben neden istemedim söyleyeyim sana. Ben hiçbir zaman kıymetli veya önemli olmak için spor yapmadım arkadaşlar. Devlet bana bir imkan sundu ve o imkanlar çerçevesinde en iyisini gayret ettim, en iyisini yapmaya çalıştım. Şimdi sağlığımda yapılmayan, sağlığımda anılmadığım bir noktada neden ölümüm birilerine fırsat versin? Onun için kimseye bu imkanı sağlamak istememem. Adıma eğer yapacaklarsa bugün yapsınlar. Eğer sağlığımda yapmıyorlarsa da ölmeden önce yazarım. Ölümümden sonra ne sokak ismi isterim ne de salon ismi isterim.”



“Başkanlık koltuğuna oturacağım”

Halil Mutlu, yeni sporcuların yetişmesi ile ilgili sorulan bir soruda ise Halter Federasyonu'nu eleştirdi. Mutlu, “Üzülüyorum, ciddi anlamda üzülüyorum. Ben federasyon başkanı olamadığım için değil. Beni devletin en baştaki, en üst makamındaki kişi bu koltuğa layık görürken benim teşkilatımdaki bürokratın beni layık görmemesine üzülüyorum. Kendimi dünyaya kabul ettirdiğim noktada kendi teşkilatıma kabul ettiremedikten sonra ben ne yapayım? Ama yine de vazgeçmiş değilim arkadaşlar. Ben hayal kurmam. Sadece kelime içerisinde 'hayalim vardır' derim. Ben yapamayacağım, olamayacağım bir şeyi kafama koymam. Şunu açıkça söylüyorum; yanlışlıkla ya da bilinçli bir şekilde o koltuğa oturacağım. Oturduğum zaman da bir daha kaldıramazlar” diye konuştu.

BARTIN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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