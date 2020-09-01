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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasralı balıkçılar palamut ve mezgitle döndü

İHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde av yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, tuttukları palamut ve mezgitle Amasra Limanına dönüş yaptı.

Amasralı balıkçılar palamut ve mezgitle döndü

Bartın’ın Amasra ilçesinde av yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, tuttukları palamut ve mezgitle Amasra Limanına dönüş yaptı.
Kasalara yüklenen balıklar Amasra’daki balıkçı tezgahlarında satışa sunulmaya başlandı. Yeni sezonun ilk balıkları olan mezgit kilosu 25 TL’den palamut ise tanesi 10 TL’den satılıyor.

Balıkçılar sezondan umutlu
Av yasağının sona ermesiyle denize açılan ve Amasra Limanına yanaşan ilk teknelerden biri olan ‘Kurtuluş 2’ teknesinin kaptanı Hasan Kamış, sezondan umutlu olduklarını ifade ederek, “Bu gece 'Vira Bismillah' dedik denize açıldık. Sezon başına göre şu anda bereketli bir av yaptık. Bugün sabah geldik. Mezgit, tekir filan tutuyoruz şu anda. Bizim zaten trol ağlarımız o balıkları alıyor yani. Olan balıklar onlar. Denizlerimiz bu sezon bereketli görünüyor. Palamut, hamsi numunesi de var. Hamside olacak galiba bu sene. İnşallah sezon sonu da böyle devam eder. Hayırlı olur inşallah herkes için. Balıkçı camiası için" dedi.

"Müşterimiz bol bol ucuz balık yiyecek"
Amasra’da balıkçılık yapan Cengiz Karabudak da sezonun bereketli geçeceğini belirterek, “Sezonumuz yeni açıldı. Dün akşam yasak bitti av yasağı. Şu an gelen balıklarımız palamut, mezgit. İnşallah bu sezon bol olacak, bereketli olacak. Müşterimizde bol bol ucuz ucuz balık yiyecek. Temennimiz bu yönde" diye konuştu.
Balık almak için tezgahlara gelen vatandaşlar ise ucuz ve bol balık yiyebilecekleri bir sezon dilediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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