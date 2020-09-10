Bartın'da karantina kararına uymayan 12 kişi yurda yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da karantina kararına uymayan 12 kişi yurda yerleştirildi

DHA

Bartın'da karantina kararına uymayan 12 kişi yurda yerleştirildi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, karantina kararına uymayan 12 kişi karantina yurdunda tecrit altına alındı. Bartın Valisi Sinan Güner, "Bugün yapacağımız hıfzıssıhha toplantısında, caydırıcılık olması açısından bundan sonra yurtlarda kalacakların iaşe masraflarını şahıslardan tahsil edeceğiz" dedi.
Bartın´da koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinaya alınan 12 kişinin karantina tedbirlerine uymadığı belirlendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin almış olduğu kararlara istinaden evde karantina tedbirlerine uymadığı, yapılan denetimlerde tespit edilen 12 kişi, Bartın Valiliği´nin karantina yurdu olarak belirlediği Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinalarını tamamlamak üzere tecrit altına alındı. Ayrıca hakkında evde karantina kararı olup, ev ortamı müsait olmayan 10 kişi de aynı yurtta misafir edilerek, izolasyon sürelerini tamamladı.
Valilikten yapılan açıklamada, denetimler sonucu izolasyon tedbirlerine uymayanların yurtta karantinaya alınmaya devam edileceği, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
'YURTLARDA KALANLARDAN İAŞE MASRAFI TAHSİL EDECEĞİZ'
Koronavirüs denetimlerine katılan Bartın Valisi Sinan Güner, girdiği iş yerlerinde kurallara harfiyen uyulmadığını gördüğünü belirterek, bundan sonra kurallara uyulmadığının görüldüğünde cezai işleme başvurulacağını belirti. Vali Güner, Bartın´da karantina kararlarına uymayan 12 kişinin yurda yerleştirildiğini belirterek, "Ayrıca bugün yapacağımız hıfzıssıhha toplantısında, caydırıcılık olması açısından bundan sonra yurtlarda kalacakların iaşe masraflarını şahıslardan tahsil edeceğiz. Bartın´da şu anda vaka sayımız 200 civarında, bu da bizi yeni tedbirler alacağımızın işaretidir. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-09-10 12:02:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde karantina kararına uymayan 12 kişi tecrit altına alındı
YEREL HABERLER Evde karantina kararına uymayan 12 kişi tecrit altına ...
1.2 lira ile 100 km gidiyor Bartın Üniversitesi’nin elektrikli aracı hızda 2’nci, verimlilikte 7’nci oldu
YEREL HABERLER 1.2 lira ile 100 km gidiyor Bartın Üniversitesi’nin ...
Bartın'da tarihi bina küle döndü
YEREL HABERLER Bartın'da tarihi bina küle döndü
Bartın'da 2 katlı metruk bina yandı
YEREL HABERLER Bartın'da 2 katlı metruk bina yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X