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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın´da 20 dönüm araziye 30 sera kurulacak

DHA

Bartın´da 20 dönüm araziye 30 sera kurulacak


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN´ın Kozcağız beldesindeki 20 dönüm araziye Sosyal Destek (SODES) projesi kapsamında 30 adet 520 metrekarelik modern seralar kurulacak.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´nın SODES projesi kapsamında Kozcağız Belediyesi'nce hazırlanan proje, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda (BAKKA) geçen Temmuz ayında kabul edildi. Karar üzerine belediye arıtma tesisinin yanında bulunan 20 dönüm araziye kurulması düşünülen 30 sera yeri alanında çalışmalara başlandı. 2021 yılında hizmete girecek seralarda 60 kursiyerin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından belediye tarafından seralar tahsis edilerek, doğal ürünlerin yetiştirilmesi sağlanacak. Kurslar sayesinde profesyonel tarım tekniğini kullanarak üretim yaparak, satışını da gerçekleştirecek. Belediye ayrıca seralarda yetişen ürünlerin satışında Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu desteği ile kuracağı tarımsal ürünler pazarında satış ve pazarlama uygulamasını başlatacak. Seraları kullanan çocuklu kadınların çocuklarını bırakması ve eğitimi gibi sosyal ihtiyaçları da Japonya hibesiyle kurulan Kozcağız Kadın Meslek Eğitim ve Beceri Merkezi'nce giderilmesi planlanıyor.
Kurulacak seralarla beldenin örtü altı yetiştiriciliğinde öncü olacağını belirten Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, "Biz belediye olarak hazırladığımız proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Projemiz 2021 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Amacımız burada 30 adet 520 metrekarelik modern seralar kurulacak. Japonya Büyükelçiliği ile yaptığımız anlaşma gereğince beldemizde seracılık kursu düzenleyerek, başarılı olanlara belge verdikten sonra burada seralarda üretim yapacaklar. Bu sayede Kozcağız´da bir ilki başarmış olacağız. İnşallah güzel bir proje hayata geçirilecek" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-09-24 11:16:40

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