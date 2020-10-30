Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu, 2 katlı ahşap ev yandı.
Kurucaşile ilçesi Başköy köyünde yalnız yaşayan Fatma Özcan´a (70) ait evde, öğle saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturdu. Fatma Özcan hemen evden çıkarken, alevler tüm evi sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen Kurucaşile Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü. 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2020-10-30 15:21:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.