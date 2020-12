Doğada çözülebilen biyoplastik maske projesine ödül

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi Betül Timuçin ile 3 farklı üniversiteden ekip arkadaşlarının “TABIIAT” projesi İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nda 800 takım arasından son 30’a, kendi kulvarlarında ise ilk 10’a girme başarısı gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 'İnovasyon>Pandemi (İnovasyon Büyüktür Pandemi)' temalı İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Binlerce üniversite öğrencisinin başvuru yaptığı yarışmada pandemi öncesi, sırası ve sonrasında oluşan ihtiyaçlara çözüm sunacak inovatif projeler yarıştı.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Betül Timuçin ile Medipol Üniversitesi öğrencisi Yasemin Us, Selçuk Üniversitesi öğrencisi Arzu Öz ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Berkant Özbey’in oluşturduğu ekibin sunduğu proje ise büyük beğeni topladı. Ekip üyeleri uzun soluklu çalışmalar sonucunda sundukları “TABIIAT” adlı projeleriyle 800 takım arasından son 30’a kendi kulvarlarında ise ilk 10’a girme başarısı gösterdi. Proje ekibine gösterdikleri başarı dolayısıyla 2 bin 500 lira para ödülü de verildi.

Projeleriyle pandemi sürecinde alınan tedbirlere çevreci ve daha korumacı bir anlayış getirmek istediklerini kaydeden Timuçin, “Pandemi döneminde, kullanılmış maskeleri ve eldivenleri sokağa atmak, sadece sağlık açısından değil çevre açısından da riskli bir durumdur. Bu koruyucu malzemelerin birçoğu geri dönüştürülemeyen ve doğada çözünemeyen materyallerden yapılıyor. Projemiz ile maske ve eldivenlerde bulunan mikroorganizmaların bitkisel yollarla en aza indirirken zarar düzeyinin altına çekilmesi hedeflenmektedir. Covid19 yayılma hızını en aza indirirken aynı zamanda biyoplastik özelliği sayesinde tamamıyla doğada çözünebilen bir maske üretimi yapılması hedeflenmiştir. Destekleri için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Mustafa Sabri Özen hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Aldıkları başarılardan dolayı öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bartın Üniversitesi’nde proje tabanlı öğrenme süreciyle her bir öğrencimizin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen; akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını içeren bir eğitim modelini uyguluyoruz. Öğrencilerimize hayallerini gerçekleştirecekleri her türlü desteği veriyoruz. 24 saat yaşayan bir üniversite olarak laboratuvarlar, derslik ve garajlarda öğrencilerimizin projelerini hayata geçirmelerine imkân tanıyoruz. Gayretlerimizin sonuçlarını görmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle ‘TABIIAT’ adlı projeleriyle önemli bir başarı elde eden ekip üyelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

