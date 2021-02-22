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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazlarıyla konuşuyor, bütün gününü onlarla geçiriyor

İHA

Kazlarıyla konuşuyor, bütün gününü onlarla geçiriyor

Bartın’ın Balat köyünde yaşayan Ahmet Geniş bütün gününü kurduğu kaz çiftliğinde yetiştirdiği kazlarla birlikte geçiriyor. Geniş’in yakın bağ kurduğu kazlarıyla konuşması ise dikkat çekiyor.
Bartın’ın Balat köyünde yaşayan 56 yaşındaki Ahmet Geniş tavsiye üzerine kaz yetiştiriciliğine başladı. Et ve yumurta bakımından yüksek verime sahip 50 adet Alman Mast türü ile kaz yetiştiriciliğine başlayan Geniş, sadece bir yılda sahibi olduğu kaz sayısını üçe katladı. Hiçbir destek almadan kendi imkanları ile kurduğu çiftlikte tüm gününü kazlarıyla geçiren Geniş’in kazlarla olan yakınlığı ve kazlarıyla konuşması ise görenleri şaşırttı.
Kaz yetiştiriciliğine bir yıl önce başladığını belirten ve bazı kazların kendisiyle konuştuğunu söyleyen Geniş, “Ben buna bir sene önce kendi imkanlarımla başladım. Hiçbir destek almıyorum. Kendi çabalarımla yapıyorum. Bunlar Alman Mast kazı. Bunların cinsi değişik. İşte gördüğünüz gibi bazıları da benimle konuşuyor. Sizi gördüğü zamanda kıskanıyor. Ben 50 tane yavru aldım çıkan sene bunlardan. 170 tane yaptım. Şu anda bende 100 tane var. Şu anda yumurtluyorlar. Makine aldım kendi imkanlarımla. Yumurtalardan artık yavru çıkarıp çoğaltmayı düşünüyorum" dedi.
İsmini ‘Bili’ verdiği kazının kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve kendisiyle sürekli konuştuğunu da sözlerine ekleyen Geniş, “Bu beni hiç bırakmıyor. Ben buralarda nereyi gezersem gezeyim peşimden geliyor. Öyle bir yakınlığımız var yani. Konuşuyor benimle. Her sözüme cevap veriyor yani” İfadelerinde bulundu.

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