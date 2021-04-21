Rektör Uzun teşekkür mesajı yayımladı

Bartın Üniversitesi rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Orhan Uzun yayımladığı teşekkür mesajında “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bartın Üniversitesi rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Orhan Uzun, bir teşekkür mesajı yayımladı. Rektör Uzun mesajında “Sürekli gelişen, topluma birçok noktada katkı sağlayan, bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katan Bartın Üniversitesi’ne, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile yeniden Rektör olarak atanmış bulunmaktayım. Geride bıraktığımız dört yıllık dönemde tüm bileşenlerimizin içerisinde yer aldığı bir yolculuğa ‘Birlikte Başarıyoruz’ sloganıyla çıkmıştık. Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalıştık ve her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmayı başardık. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda ilerledik. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini ekledik. Şimdiki hedefimiz ise gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek. Bu düşüncelerle şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, YÖK üyelerimize ve bizlere inanarak desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyor, şükranlarımı arz ediyorum. Geçmiş dönemimizde olduğu gibi önümüzdeki dört yıllık süreçte de Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize daha çok ve hayırlı hizmetler yapabilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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