Bartın’da sıcak hava asfalt eritti

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Bartın’da termometreler 37 dereceyi gösterirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle Bartın – Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde asfaltın eridiği görüldü.

Bartın’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 37 dereceye ulaştı. Nemle birlikte sıcaklık 44 derece olarak hissedildi. Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşarken Bartın –Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltın eridiği görüldü.

Karayolları ekiplerince asfalt erimesi görülen bölgelerde kumlama çalışması yapıldı.

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