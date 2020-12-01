Bartın'ın 6 yöresel lezzeti Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

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Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Emekliler Evi'nde belge alınan ürünleri tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, kentin tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini, şehre yeni değerler katabilmek için projeler ortaya koyduklarını söyledi.

Bunların yanı sıra yöresel mutfağa sahip çıkma adına gerekli adımları attıklarını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Bildiğimiz, Bartın'a has 65 yemeğimiz var. Zaman zaman bu yemeklerin sunumunu gerçekleştirdik. Şimdi de bu yemeklerin coğrafi işaretlerini almak için çalışma gerçekleştiriyoruz. Yöresel yemek ve tatlılarının tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurularımızı yaptık. Gelinen süreçte ciddi emekler sonucu 6 yöresel lezzetimize Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak, resmiyete kavuşturduk. Bu belgeyi almamız 3 yıl sürdü."

- 8 yemek için daha başvuruda bulunulacak

Bundan sonraki süreçte de pumpum çorbası, Bartın tarhanası, Bartın ıspıt yemeği, maydanoz dolması, halışka, katı yoğurtlu kulaklı makarna, Bartın gözlemesi ve şapşap köfte gibi şehre has yemekler için başvuruda bulunacaklarını anlatan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Bartın Belediyesi olarak şehrimizin mutfağına sahip çıkma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bartın'ımızın değerlerinin markalaşması bizler için çok önemli. Geleneksel tatlı ve yemeklerimizin korunması ve unutulmaması adına önemli bir çalışma oldu. Bu, yöresel lezzetlerin tescillenmesi, şehrimizin kültürünün ve yemeklerinin duyurulmasına da büyük katkı sağlayacaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."