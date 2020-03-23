Bartın, Kocaeli, Karabük ve Sakarya'daki üniversitelerde uzaktan eğitim başladı

AA

Bartın, Kocaeli, Karabük ve Sakarya'daki üniversitelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitim süreci başladı.

Bartın Üniversitesinde koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından 17 bini aşkın öğrenci ve 536 ders sorumlusuyla uzaktan eğitime geçildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Orman Fakültesinde bulunan Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kullanılan "akıllı sınıf"tan öğrencilere seslendi.

Tüm öğrencilerin içinde bulunulan zor dönemde ülkeye örnek olacak bir hassasiyet gösterdiğini belirten Uzun, öğrencilerin, evlerinde kalarak fedakarca çalışan sağlıkçılara destek verdiğini ifade etti.

Kendilerinin de bu süreçte öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan Uzun, "Uzaklaştıkça yakınlaşıyor ve aramızdaki mesafeleri gönül bağımızla geleceğe olan inancımızla kapatıyoruz." dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın önderliğinde oluşturulan vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren üniversitenin, bugün 17 bini aşkın öğrencisine uzaktan eğitim verecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olduğunu aktaran Uzun, şöyle devam eti:

"'Evde Kal, Uzaktan Eğitim Al' sloganıyla devam edeceğimiz bu süreci, alanında yetkin akademik insan kaynağımızın destekleri ve siz değerli öğrencilerimizin özverili duruşuyla faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz durum ve yaşadığımız çağ itibarıyla değişime ayak uydurmanın, başarıya ulaşmak için en önemli etken olduğunu hatırlatmak istiyorum. İnanıyorum ki akademik ve idari insan kaynağı, öğrencileri ile mezunlarının mensubu olduğu Bartın Üniversitesi ailesi, geleceğe yönelik kararlı adımlar atmaya devam edecektir. Bizler burada sizler için gece gündüz çalışıyoruz, sizler de geleceğimiz için evde kalmaya ve bizi takip etmeye devam edin. Bu zorlu günleri birlikte aşacak ve birlikte başaracağız."

Uzun, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı ve bazılarıyla bir süre sohbet ederek derslerinde başarı diledi.

- Karabük

Karabük Üniversitesinde (KBÜ),yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından yaklaşık 50 bin öğrenci ve bin ders sorumlusuyla uzaktan eğitime başlandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yaptığı açıklamada, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının (uygulama ve

laboratuvar dersleri hariç) akademik takvime göre eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bugünden itibaren uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürülmeye başlandığını belirtti.

Derslerin haftanın 7 günü işleneceğini ve ders programlarının buna göre güncellendiğini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim dersleri hem bilgisayar hem de akıllı telefonlar aracılığıyla takip edilebiliyor. Uzaktan eğitim sürecinde gerekli modüller aracılığıyla uygulama ve laboratuvar dersleri haricindeki dersler yeniden düzenlenen ders programına göre haftanın 7 gününe yayılmış şekilde sunuluyor. Yoklamalar elektronik ortamda resmi olarak öğretim elemanlarımız tarafından takip edilebiliyor. Uzaktan eğitim sistemi içerisinde birinci ve ikinci öğretim dersleri ayrı ayrı işleniyor. Dersleri canlı takip etmek için gerekli altyapısı olmayan veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler, daha sonra da sisteme girip ders kayıtlarını izleyebilecek. Öğrencilere canlı teknik destek masasında her bir fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulu için ayrı birer mail danışma sistemi oluşturulduğundan telefonla destek sistemine göre daha hızlı hizmet sağlanabilmektedir."

Polat, tüm öğrencilerinin sisteme tanımlandığını ve derslerini uzaktan eğitim yoluyla alabilecek durumda olduğunu aktararak, "Uzaktan eğitim ekibimiz anlık sistemi takip edip aksaklıklara karşı önlem almakta ve web sitemizden duyuru yapılmaktadır. Öğrencilerimizin web sitemizdeki duyuru ve yönlendirmeleri takip etmeleri halinde derslere girmeleri için en güncel bilgi ve linklere ulaşmaları mümkündür."

Öğrencilere başarılar dileyen Polat, herkese evinde kalma çağrısında bulundu.

- Sakarya

Sakarya Üniversitesinde uzaktan eğitim, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Savaşan, yaptığı açıklamada, dersleri eş zamanlı veren az sayıda üniversiteden biri olduklarını ve "Evde kal, uzaktan eğitim al" parolasıyla hareket ettiklerini belirterek, "Ülke olarak hep beraber pandemiyle mücadele içindeyiz. Tek yol kurumların tedbir uyarılarına harfiyen uymak, yanlış ve kasıtlı bilgilere prim vermemek, bu bilgilerin yayılmasına hizmet etmemek." ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi olarak 2020 yılında "dijital üniversite" dönüşümüne yönelik hazırlıklarını sürdürürken pandeminin gündeme geldiğini aktaran Savaşan, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplam 3 bin 655 dersin canlı ders formatıyla uzaktan eğitim şeklinde verileceğini kaydetti.

Savaşan, uzaktan eğitimle yürütülen programlarla canlı ders sayısının 5 bini bulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"An itibarıyla 83 dersimiz canlı olarak verilmektedir. Bu derslerin tamamını eş zamanlı (senkron) olarak veren çok az sayıda üniversiteden biriyiz. Bu da üniversitemizin bir farkı, SAÜ farkı. Uzaktan eğitim konusunda sosyal medya için '#saüdecanlıdersteyim' adıyla bir hashtag çalışması da başlattık."

- Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ),yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından yaklaşık 40 bin öğrenci ve bin ders sorumlusuyla uzaktan eğitime başlandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitede 2019-2020 eğitim-öğretim bahar yarı yılının, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının, akademik takvimde belirtildiği planda eğitim-öğretim faaliyetlerinin bugünden itibaren uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürüleceği bildirildi.

Bu kapsamda ders veren öğretim elemanlarının, derslere ait materyallerini (sunu dosyaları, word, pdf, text v.b.) Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından "http://uzem.kocaeli.edu.tr" adresinde ilan edilecek platforma, 23-30 Mart tarihlerinde yüklemeleri gerektiği belirtildi.

Bu süreçte, öğretim elemanlarının verdikleri her ders için öğrencileriyle forum ve tartışma oturumları düzenleyecekleri ve bunun için gerekli olan çevrim içi sistemin UZEM tarafından sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ön lisans ve lisans programları dönem içi ölçme ve değerlendirmeler, bahar yarı yılı ara sınavları 20-30 Nisan, mazeret sınavları 8-12 Haziran tarihlerinde, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından sistem üzerinden hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yapılacaktır. Final ve bütünleme sınavları, laboratuvar, uygulaması olan derslerin uygulama çalışmaları, staj, süren çalışmalar, saha çalışmaları ve kurum dışı ders uygulamalarıyla ilgili bilgilendirmeler ileri tarihlerde yapılacaktır. Ayrıca, akademik takvimleri farklılık gösteren lisans ve lisansüstü programlar yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüteceklerdir."

,Metin Girgin,Onur Orhan,Selim Bostancı