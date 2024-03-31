Bartın Belediye başkan adayları kimlerdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye başkanı kimdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bartın Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bartın Belediyesini hangi parti kazandı ve Bartın Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bartın yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:13 facebook

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