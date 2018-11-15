Cumartesi günü hizmete açılıyor

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Baruthane Millet Bahçesi’nin açılış öncesi son hali havadan görüntülendi

İstanbul'un en değerli arazileri arasında yer alan Ataköy'deki Baruthane arazisi vatandaşın hizmetine açılıyor. Baruthane Millet Bahçesi olarak restore edilen ve Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan parkın son hali havadan görüntülendi.

15.11.2018 - 09:52 | Güncelleme: İHA

Baruthane Millet Bahçesi’nin açılış öncesi son hali havadan görüntülendi. Çalışmalar kapsamında Osmanlı Devleti'nin en büyük ve en modern baruthane tesislerinin kurulu olduğu ve İstanbul'un en değerli arazileri arasında yer alan Ataköy'deki Baruthane arazisi vatandaşın hizmetine açılıyor.

DENİZE GİRİLEBİLECEK

TOKİ tarafından 25 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesine kiralanan araziye dev bir park yapıldı. 60 dönümlük arazi yeşil alana çevrildi. Arazi içinde bulunan tarihi mekanlar da aslına uygun şekilde restore edildi. İBB tarafından millet bahçesi içerisinde park, yürüme alanları, iskele ve yeşil alan yapıldı. Vatandaşlar ayrıca Baruthane'den sahile uzanan yaklaşık 3 kilometrelik bir bant içerisinde denize girebilecek. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan parkın son hali havadan görüntülendi.

TOKİ, mülkiyeti kendine ait olan ve 2010'da inşaat projesi yapılması için ihaleye çıkarılan arazideki projeyi iptal etmiş ve sonrasında arazinin millet bahçesi olarak kullanıma açılması kararlaştırılmıştı. Çalışmaları biten millet bahçesinin havadan çekilen görüntüleri hayran bıraktı.

 

 

 

 

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