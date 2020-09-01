Başak Demirtaş eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kızlarıyla görüşmesine izin verilmediğini iddia etmiş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada arada çift cam, iki tarafta demir parmaklıklar olmasına rağmen kızları Delal ve Dilda’nın babalarıyla görüşmesine cezaevi yönetimi tarafından izin verilmediğini öne sürmüştü.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüşmediği iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AYDA İKİ KEZ KAPALI GÖRÜŞ HAKKI

"Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce alınan tedbirler, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda titizlikle uygulanmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere, ziyaret hakları kapalı görüş şeklinde kullandırılmaktadır. Yine Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, tutuklu ve hükümlüler, bir seferde en fazla ikişer yakınlarıyla olmak üzere ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmaktadırlar".

GÖRÜŞTÜRÜLMEDİĞİ İDDİALARI ASILSIZDIR

Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da Ağustos ayında kapalı görüş ve telefon görüşme hakkını kullandığı belirtilen açıklamada Başak Demirtaş bir kızı ile 10.09.2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiği belirtildi. Ayrıca açıklamada Selahattin Demirtaş ailesiyle Ağustos ayı içerisinde ailesiyle sekiz defa telefonla görüştüğü kaydedilerek, Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.