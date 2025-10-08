Habertürk
        Başak Gümülcinelioğlu'ndan evlilik yıl dönümü paylaşımı: 3 yıl, 3 kişiyiz - Magazin haberleri

        Başak Gümülcinelioğlu'ndan evlilik yıl dönümü paylaşımı: 3 yıl, 3 kişiyiz

        İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan oyuncu çift; Başak Gümülcinelioğlu ve eşi Çağrı Çıtanak, evlilik yıl dönümlerini kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 20:56 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:56
        "3 yıl, 3 kişiyiz"
        Başak Gümülcinelioğlu, 2022 yılında oyuncu Çağrı Çıtanak ile hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncu, 78’inci Cannes Film Festivali’nde bebek beklediğini açıklayarak hayranlarını sevindirmişti.

        İlk kez anne olmaya hazırlanan Gümülcinelioğlu, bir erkek çocuk beklediğini paylaşmış ve hamilelik sürecine dair zaman zaman sosyal medyadan takipçileriyle paylaşımlarda bulunmuştu.

        Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, eşi Çağrı Çıtanak ile evlilik yıl dönümlerini kutlamak için sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaştı.

        Gümülcinelioğlu, paylaşımına şu duygusal notu ekledi; "3 yıl, 3 kişiyiz. Kurduğumuz ve ayakta tuttuğumuz bu aile için hayata, şansıma ve sana müteşekkirim. Nicelerine… 08.10.22"

        Fotoğraflar: Instagram

        #Başak Gümülcinelioğlu
        #Çağrı Çıtanak
