Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2018-2019'un ilk maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İKİ EKSİK VAR

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

ADEBAYOR'UN DURUMU BELİRSİZ

İstanbul ekibinde, tedavi süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'un durumu belirsizliğini koruyor. Adebayor'un durumu maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli takımda, antrenman eksiği bulunan Marcio Mossoro'nun ise forma giymesi beklenmiyor.

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