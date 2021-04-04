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Başakşehir: 3 - Yeni Malataspor: 1 | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekipte Demba Ba, 79. dakikada penaltı kaçırdı

Başakşehir: 3 - Yeni Malataspor: 1 | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekip 26. dakikada Tolga Ciğerci'nin attıı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 71. dakikada Adem Büyük skoru eşitledi. 79. dakikada Başakşehir'de Demba Ba'nın penaltı vuruşunda kaleci Abdulsamed gol izin vermedi. 87. dakikada sahneye çıkan Ömer Ali Şahiner skoru 2-1'e getirdi. 90+1'de Aleksic maçın sonucunu ilan etti: 3-1. Bu sonucun ardından Başakşehir 33 puana yükseldi. Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel (Dk. 80 Aleksic),Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano (Dk. 90+2 Epureanu),Deniz Türüç (Dk. 90+2 Mahmut Tekdemir),Demba Ba (Dk. 80 Crivelli)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 60 Mallan),Ahmed Ildız (Dk. 89 Malle),Acquah, Fofana, Adem Büyük, Tetteh
Goller: Dk. 26 Tolga Ciğerci, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+1 Aleksic (Medipol Başakşehir),Dk. 71 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ponck, Dk. 70 Duarte (Medipol Başakşehir),Dk. 62 Chebake (Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

İlk dakikada Ndayishimiye'nin orta sahadan kafayla gönderdiği topu ceza yayı önünde kontrol eden Demba Ba, kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Abdulsamed ayaklarıyla gole izin vermedi.
26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç, sağdan bindiren Tolga Ciğerci'nin önüne pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0.
27. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın altıpas önüne yaptığı ortada Adem Büyük kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
38. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Deniz'in pasını Demba Ba kontrol etmek isterken, Wallace ayak koydu. Topu önünde bulan Giuliano bekletmeden şutunu attı, kaleci Abdulsamed sağına uzanıp meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

71. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in arka direğe gönderdiği topa Adem Büyük gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
76. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Duarte ve Semih Kaya arasındaki hava topu mücadelesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada Demba Ba'nın kullandığı penaltıda, kaleci Abdulsamed Damlu sağına gelen topa uzandı ve meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışına açıldı. Ömer Ali Şahiner, topun gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
90+1. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ön direğe doğru hareketlenen Aleksic'e pasını attı. Bu oyuncun ayak içiyle gelişine yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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