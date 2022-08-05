Başakşehir Breidablik maçı için nefesler tutulmuş durumda. Konferans Ligi 2. turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdıran temsilcimiz Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik karşısında da 3. ön eleme turu lk maçında 3-1 kazanarak avantajı ele geçirdi. İşte, şimdiden merakla beklenen Başakşehir Breidablik maçı ile ilgili bilgiler...