Başakşehir ile Burnley, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 16 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Peki, Başakşehir - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Başakşehir - Burnley maçı ile ilgili tüm detaylar...

BAŞAKŞEHİR-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir ile Burnley arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, 9 Ağustos'ta 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Saat maç 21.00'de başlayacak maçta Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Başakşehir - Burnley maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA KUPALARINDA 17. MAÇINDA

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İngiliz ekibi Burnley'i konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 17. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 16 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

SAHASINDA 9. MAÇ

İstanbul ekibi, Burnley mücadelesi ile Avrupa kupalarında sahasındaki 9. maçı oynayacak.

Abdullah Avcı'nın takımı, bugüne kadar evinde oynadığı 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 8 maçta 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 16 maçta fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 25 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR

Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçında sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi grupta deplasmanda oynadığı beşinci karşılaşmada Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti. İstanbul ekibi, gruptaki son maçında ise Braga'yı 2-1 yendi.

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