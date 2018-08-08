Öne Çıkanlar
başakşehir
Futbol
Haberler > Futbol > Başakşehir Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme

Başakşehir - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme

Başakşehir - Burnley maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Başakşehir, Premier Lig ekiplerinden Burnley ile eşleşti. Peki, Başakşehir - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

08 Ağustos 2018 Çarşamba, 12:41:01 | Güncelleme:

Başakşehir ile Burnley, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 16 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Peki, Başakşehir - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Başakşehir - Burnley maçı ile ilgili tüm detaylar...

BAŞAKŞEHİR-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir ile Burnley arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, 9 Ağustos'ta 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Saat maç 21.00'de başlayacak maçta Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Başakşehir - Burnley maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA KUPALARINDA 17. MAÇINDA

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İngiliz ekibi Burnley'i konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 17. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 16 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

SAHASINDA 9. MAÇ

İstanbul ekibi, Burnley mücadelesi ile Avrupa kupalarında sahasındaki 9. maçı oynayacak.

Abdullah Avcı'nın takımı, bugüne kadar evinde oynadığı 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 8 maçta 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 16 maçta fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 25 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR

Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçında sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi grupta deplasmanda oynadığı beşinci karşılaşmada Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti. İstanbul ekibi, gruptaki son maçında ise Braga'yı 2-1 yendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.