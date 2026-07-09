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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Emin Bayram'ı kadrosuna kattı

        Başakşehir, Emin Bayram'ı kadrosuna kattı

        RAMS Başakşehir, Belçika'nın KVC Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 20:50 Güncelleme:
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        Başakşehir, Emin Bayram'ı kadrosuna kattı!

        RAMS Başakşehir, Belçika ekibi KVC Westerlo'da forma giyen genç stoper Emin Bayram'ı transfer ettiğini açıkladı.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Galatasaray altyapısında yetişen ve 2024 yılında sarı-kırmızılılardan KVC Westerlo'ya transfer olan 23 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon Belçika temsilcisinde 39 maça çıktı.

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