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Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin geri dönüşünü kaleme aldı

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  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: DİREKTEN DÖNDÜ

    Hakemin soyadı Arslanboğa… Ben hep şunu derim, "Bu akşam kimi boğacak?" Bunun en iyi cevabını Gümüşdağ verir! Öyle güzel düdükler çaldı ve çalmadı ki, Başakşehir takımını kımıldatmadı. Ben bu tip hakemler için "Kaşarlı hakemler" derim. 
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Zaman zaman sahneye çıkarlar, gerekeni yaparlar. Bunun için o takım, bu takım önemli değil. Fenerbahçe yine son dakikalarda sıçradı. Yine iyi futbol oynamadılar ve direkten döndüler. Maalesef Türkiye'de futbol böyle oynanıyor… Herkesin kaderine razı olsun. (FOTOMAÇ) 
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    CEM DİZDAR: KIL PAYI DA OLSA YARIŞA TUTUNDU

    Maçta ilk devrenin yarısında yüksek efor harcayan Başakşehir ikinci devre durağana dönünce Fenerbahçe yeniden topu aldı ama tempo yapamadığından verimlilik sorunu sürdü. Bu maçı da kazanmasına kazandı Fenerbahçe ancak genel olarak oyunları her maçını güle oynaya kazanan Galatasaray’ın gerisinde... Yine de futbol enteresan bir oyun. Kazanan gerilimi rakibine yüklüyor. Yine de Fenerbahçe bu oyun ve bu galibiyetle şimdilik kaydıyla sadece yarışa tutunmuş oldu. (FANATİK)

     
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: PENALTI YOK

    Fenerbahçe, Yusuf Fahir Baba'nın desteğiyle düşe kalka yoluna devam ediyor. Kötü oynuyorlar ama 90 ve sonrasındaki dakikalarda maçı alıveriyorlar. İnanın bana Fenerbahçe'nin oynadığı futbol koskocaman bir sıfır.  F.Bahçe'nin iki haftadır yaptığı işler futbolun doğal akışına aykırı. A.Gücü'nü son 10 dakikada yendiler, dün gece de Başakşehir'i 88 ve 90+3'teki golleriyle yendiler. Çekirge zıplamaya devam ediyor. Bakalım sonu ne olacak. 

     
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Hakem Suat Arslanboğa'yı beğendim. Maçta iki tartışmalı pozisyon var. İlki F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon. Başakşehirli oyuncunun kolu doğal konumda. Orta sert geliyor, top kola çarpıyor devam kararı doğru. İkinci yarıda Touba'ya gösterdiği ikinci sarıdan gelen kırmızı da doğru. Zira Touba önce İrfan Can'ın suratı ve boynundan çekiyor. Buna rağmen İrfan dönüp hızlı hücuma çıkmak istiyor, yine tutuyor. Karar doğru. (SABAH)
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN: ADALET VE İNSAF!

    Tek gelir kalemi “futboldaki heyecan” olan yayıncı kuruluşun, medyanın, tribünleri dolan veya artan Galatasaray dahil tüm kulüplerin, kısaca şu kekeme ve acı dolu sezonda futbolun kesesi dolmasa da boş kalmıyorsa, Fenerbahçe’nin inatçı takiple rekabet ve heyecan faktörlerini kırbaçlamasındandır. Lakin, zirveye dokuz puan farkla başlayıp altı puan farkla biten her Fenerbahçe maçından sonra sevinç ve takdir duyguları -kaçmak üzere görünen- şampiyonluk hüznüyle gölgelenip sahadaki mücadele göz ardı edilmekte, resmen insafsızlık yapılmaktadır Fenerbahçe’ye. 
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Olsun… Geri dönüşleri bile yeter Fenerbahçe’nin! Fenerbahçe sezonu şampiyondan altı puan farkla bitirse bile geride sıkı bir mücadele kalacak, farkı belirleyen Galatasaray’ın sıra dışı performansı olacaktır sadece. (MİLLİYET)
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    BÜLENT TİMURLENK: JESUS TOPUYLA TÜFEĞİYLE

    Ligin ilk yarısında Başakşehir, Kadıköy'de kaleye tek isabetli şut atmış ve tek golle kaybetmiş, tek isabetli şutla ise Beşiktaş'ı deplasmanda devirip Galatasaray'dan evinde kalesinde 7 gol görmüştü. Emre Belözoğlu'nun takımı ikinci yarıda Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'ye de önde olduğu maçı kaybederken, Jorge Jesus ise havlu atacağı yarışta umutlarını gelecek haftalara taşıdı.

     
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Cezalı Emre Belözoğlu tribünde sahaya uzak kalmış olmalı ki, oyunu okuyamadı. Takımında 25 dakikada 4 oyuncu sarı kart görmüş, Touba 3 dakika arayla iki kartla oyundan atılmıştı. Mahmut'u stopere çektikten sonra çöken orta saha yerine oyuna kırmızıdan 10 dakika sonra forvet Januzaj girdi. Berkay sahaya adımını attığında dakika 85'ti. Topuyla tüfeğiyle elinde olan ne varsa sahaya sürmüş Jesus, sezon boyunca hiç katkı vermemiş Pedro'nun iki karambol golüyle 3 puanı alıp evine döndü. İlk yarıda 4 hücum yapabilen rakibinden ikinci yarıda 16 hücum yiyen Başakşehir'in ise ligde kepenk indirdiği ortada. (SABAH)
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: VALENCIA PES ETMEDİ

    Fenerbahçe maç içinde bölüm bölüm öyle isteksiz, öyle hissizdi ki, 70’te Touba’nın kırmızı kartı gelmese müsabaka üç gün sürse tempo artmayacak gibi bir görüntü vardı sahada. Fenerbahçe’nin sahadaki bu hissizliğine Touba ilaç oldu, 4 dakika içinde peş peşe gördüğü iki sarı kartla sarı-lacivertlileri ateşledi bir bakıma. Fenerbahçe son bir ayda üç kez yaptığı gibi dün bir kez daha 25 dakikalık yüksek tempoyla çevirdi maçı.
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Bu geri dönüşte elbette iki golü kaydeden Joao Pedro manşetleri çalacak ama her iki pozisyonda da vazgeçmeyen, savunmanın dengesini bozan adam Valencia idi. Dün birçok genç arkadaşının ritmi düşerken pes etmeyen Valencia tuttu Fenerbahçe’yi bir bakıma yarışın içinde. (HÜRRİYET)
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    ENGİN VEREL: İYİ Kİ ENNER VALENCIA VAR

    Kıssadan hisse... Belki de Samet'in yaptığı o hata Fenerbahçe'ye bir şampiyonluğa mal olacaktı. Serdar Aziz'e, "El bombası" diyorlardı, alternatif olarak getirdikleri "Atom bombası" çıktı. Jesus'un ikinci yarıya başlarken yaptığı hamleler, nispeten Fenerbahçe'yi daha ofansif bir takım haline getirdi ancak tıpkı Ankaragücü maçında olduğu gibi düğümü çözecek formulü bir türlü bulamadılar.
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Başakşehir'in 10 kişi kalmasından sonra Fenerbahçe tamamen oyunu tek kaleye çevirse de geciken gol oyuncular üzerindeki baskıyı da iyice artırdı. Bu anlarda Valencia'nın olağanüstü çabası ve harika getirdiği topla attırdığı gol Fenerbahçe için umutları yeşertti. Valencia'nın takdire şayan çabasını ve özel yeteneklerini de burada alkışlamak gerekir. Ve uzatma dakikalarında Pedro ile gelen galibiyet golünde de Valencia'nın olağanüstü çabası vardı. Eğer şampiyon olunacaksa Fenerbahçe'de herkesin Valencia özverisi ve hırsı göstermesi lazım. Yoksa zor. (AKŞAM)
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    SERKAN AKCAN: CAN HAVLİYLE

    Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra İrfan Can Kahveci önderliğinde etkili bir baskı kuran Fenerbahçe iyice kapanan rakibine karşı sete yerleşerek hemen her yolu denedi. Yetmedi, Arao-SerdarDursun değişimiyle önde üç forvetle kaldığı andan itibaren ceza sahası içindeki topla buluşmalar tehlikeli pozisyonlara dönebildi. Pedro, can havliyle peş peşe attığı iki golle hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıdı. (FANATİK)
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ: "BİZ BURADAYIZ, VAZGEÇMEYİZ" DEDİLER

    Jesus doğru hamleler yaptı. Ama galibiyeti getiren "kahramanlık ruhu" aslında. İrfan Can komutaya geçti, Valencia Serdar Dursun'un gelmesiyle kenara açıldı, topla yüzü dönük buluşmaya başladı. İki golün de içinde vardı. Sezonun "hayal kırıklığı" olmaya ilk aday Pedro'nun hırsını da gördük. Ustalık, inat; ne derseniz deyin, iki golde de o defans duvarını deldi. 89. dakikada ikincilik mücadelesi yapıyordu takımı. 90+4'te "Biz buradayız, vazgeçmeyiz" dediler. Geriden gelip, son saniyelerde kazanılan üç maç var. Son ana kadar maçı sakin oynayan, topu doğru yere getirmek için uğraşan sistemleri var. Her şeyden öte "kahramanları" var artık Fenerbahçe'nin. Saygıyı hak eden, taraftarının sevgisine sarılması gereken bir takım oldular. Bakalım "Bayram" kime, ne getirecek? (SABAH)
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: FENERBAHÇE'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

    Çok ilginç bir maç izledik. 88. Dakikaya kadar Sarı-Lacivertli taraftarların umutları tükenmişti. Sahadaki oyuncuların performansı, isteksizliği, coşku eksikliği hayal kırıklığına neden oldu. Pedro attığı iki golle Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında tutan isim oldu. Geldiği günden bu yana en çok tartışılan isim olan Pedro, bu gollerle kendini affettirdi diyebiliriz. İlk 45 dakikayı çöpe atan Fenerbahçe, rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte oyun üstünlüğünü ele geçirdi.
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Bundan sonra iş Jesus’a düşüyor. Galatasaray’ı yakalamak için sahadaki oyuncuların çabası bir yana, sahaya çıkacak 11’in ne kadar önemli olduğu bir gerçek. Maçların son anları her zaman mutlu sonla bitmeyebilir. Bu gerçeği görüp, ona göre bir kadro belirlenmek zorunda. Her şeye rağmen, son anlarda ki müthiş geri dönüşle tarihi bir sonuç alındı. (HABERTÜRK)
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    DENİZ ÇOBAN: İKİNCİ SARI HATALI

    Maçın 24.dakikasında Valencia ortasında top Lima’nın koluna geldi. Bence devam kararı doğruydu. Oyuncunun kolu, vücudundan açık gibi dursa da ayağını öne doğru uzattığı için kolunun geriye doğru açı yapması, vücudunun doğal aksiyonuydu. Touba’ya 67. dakikada çıkan sarı kart doğruydu. Aynı oyuncu 3 dakika sonra İrfan Can’a yaptığı faulde ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Touba’nın çok iyi niyetle mücadele ettiğini söyleyemem. Elini/kolunu kurallar dahilinde kullanmıyor. Diğer yandan İrfan Can da kendini çok kolay yere bırakıyor. Hakemin taktir alanında olan bir pozisyon olduğunu düşünsem de ikinci sarı kartı çıkartmamasını daha doğru bulurdum. (FANATİK)
  • Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    İLKER YAĞCIOĞLU: FENER'İN GERİ DÖNÜŞÜ

    Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki en kritik virajlardan birinde öyle bir ilk 45 dakika oynadı ki tam bir hayal kırıklığıydı. Şöyle düşünün; 45 dakika boyunca rakibine sadece 1 faul yapmışlardı. Hazırlık maçı bile olsa, jübile ya da bırakın hepsini veteran maçı olsa daha fazla mücadele edilir, rakibine daha fazla temas edilir. Oyunun son bölümündeki baskı, çok eleştirilen Pedro'nun attığı 2 gol Fenerbahçe'nin bir kere daha sıçramasını sağladı. Ama bu oyunla kaç kere daha sıçrar? Emin değilim. Ne olursa olsun şampiyonluk yarışında kazanmanın, oyunun önüne geçtiği haftalardayız. Bu da alınan 3 puanın önemini gösteriyor. (TAKVİM)

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