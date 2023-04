Başakşehir - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

SERKAN AKCAN: CAN HAVLİYLE

Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra İrfan Can Kahveci önderliğinde etkili bir baskı kuran Fenerbahçe iyice kapanan rakibine karşı sete yerleşerek hemen her yolu denedi. Yetmedi, Arao-SerdarDursun değişimiyle önde üç forvetle kaldığı andan itibaren ceza sahası içindeki topla buluşmalar tehlikeli pozisyonlara dönebildi. Pedro, can havliyle peş peşe attığı iki golle hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıdı. (FANATİK)