UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İskoçya ekibi Hearts'ı konuk etti. Turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 3-1 kazanarak grubu lider tamamladı. Başakşehir'e üç puanı getiren golleri 4'te Youssouf Ndayishimiye, 33'te Serdar Gürler ve 65'te Berkay Özcan kaydetti. Hearts'ın tek sayısı 90'da Atkinson'dan geldi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 13'e çıkararak grubu lider bitirdi ve direkt olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0. 33. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon ceza sahası dışına çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0. 36. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler, arka direkteki Traore'ye pasını attı. Traore'nin sağ çaprazdan şutunda top kaleci Gordon'dan döndü. Bir daha meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, bir kez daha şutunu çekti, kaleci Gordon bu kez ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Ndayishimiye kafayı vururken, top az farkla yandan auta çıktı. 64. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, ceza sahasındaki Berkay'a pasını attı. Açısını düzelten Berkay'ın sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 3-0. 90. dakikada Hearts farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren McKay, Shankland'a yerden pasını gönderdi. Shankland'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muhammed'den sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı Atkinson ağlara gönderdi: 3-1. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

MART AYINA KADAR MAÇ YOK! Başakşehir, son 16 turu maçlarını 9 ve 16 Mart'ta oynayacak. Konferans Ligi'nde son 16'ya yükselecek diğer takımların belli olacağı play-off turu maçları ise 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak. Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi ise 24 Şubat'ta yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. FIORENTINA 2'NCİ OLDU Grubun diğer maçında Fiorentina, deplasmanda Rigas Skola'yı 3-0 yendi. Puanını 13 yapan İtalyan ekibi, ikili averajda Başakşehir'in arkasında 2. olup, son 16'ya yükselmek için play-off turu oynamaya hak kazandı.

HEARTS'A 2 MAÇTA 7 GOL Medipol Başakşehir, İskoç temsilcisi Hearts'a iki maçta toplam 7 gol attı. İskoçya'daki maçı 4-0 kazanan turuncu-lacivertli ekip, rakibine İstanbul'da da 3 gol attı. İstanbul ekibi, rakibiyle oynadığı iki maçta kalesinde 1 gol gördü.