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Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan'da mazbatasını alıp görevine başladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) itirazlar nedeniyle YSK'nın vereceği seçim kararı merakla beklenirken, belediyenin ulaşımla ilgili çalışmaları da devam ediyor. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayaşehir-Fenertepe mevki arası için hazırlanan, 4 kilometrelik uzatma metro projesinin tanıtım dosyası, ÇED sürecinin başlatılması için İstanbul Valiliği’ne sunuldu. Projenin maliyeti 742 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı.
BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR HATTININ DEVAMI
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, projenin tanıtım dosyasında uzatma hattı ile ilgili şu ayrıntılara yer verildi: "Söz konusu metro hattın başlangıcı, inşaatı devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro hattının devamıdır. Bu hattın son durağı olan Kayaşehir metro durağı ile başlayan hat uydu kentin farklı yolcu çekim noktalarına uğrayarak Fenertepe’ye ulaşmaktadır. Fenertepe bölgesinde TOKİ tarafından üretilmiş toplu konut bölgesi, İbn-i Haldun Üniversitesi’nin ana yerleşkesi ve imar planlarında öngörülen sağlık fonksiyonları bulunmaktadır."
YENİ HAT 2 YILDA TAMAMLANACAK
Fenertepe’den geçecek diğer raylı sistem hatları arasında entegrasyonun sağlayacak "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması", 4 kilometre uzunluğunda birbirine paralel geliş-gidiş tünellerden oluşacak. Projede kamulaştırma maliyetlerini asgari ölçüde tutmak için istasyon ve durakların, park ve diğer yeşil alanlara kaydırıldığı vurgulanan dosyada tünellerin, en yaygın olarak uygulanan "Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM)" ile açılacağı belirtildi. Yine tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu hattın 2 yılda tamamlanması öngörülüyor.
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