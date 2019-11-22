Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Son mağlubiyetini ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe’ye karşı 2-1’lik sonuçla alan Okan Buruk’un öğrencileri, söz konusu müsabakadan sonra oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
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