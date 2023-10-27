Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Başarılı sporcular geliyor! Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde hangi sporcular yarışacak?

        Başarılı sporcular geliyor! Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde hangi sporcular yarışacak?

        Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı bilgi yarışması, 29 Ekim özel bölümüyle ekranlarda olacak. Bu özel bölüme milli sporcular eşlik edecek. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüne konuk olacak sporcularımız...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı bilgi yarışması, 29 Ekim özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu özel bölümde yarışmacı koltuğunda milli oturacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüne konuk olacak sporcularımız...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL BÖLÜMÜNDE HANGİ SPORCULAR YARIŞACAK?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayında yarışacak olan sporcularımızdan biri, Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 kupayı da kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş olacak.

        3

        Yarışacak bir diğer sporcumuz ise serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen olacak.

        4

        2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu da bu özel bölümde yarışmacı koltuğuna oturacak.

        5

        Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül de yarışacak isimler arasında yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim