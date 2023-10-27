Haberler Televizyon Başarılı sporcular geliyor! Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde hangi sporcular yarışacak?

Başarılı sporcular geliyor! Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde hangi sporcular yarışacak? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı bilgi yarışması, 29 Ekim özel bölümüyle ekranlarda olacak. Bu özel bölüme milli sporcular eşlik edecek. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüne konuk olacak sporcularımız... Habertürk Giriş: 27.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:05 facebook

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ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı bilgi yarışması, 29 Ekim özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu özel bölümde yarışmacı koltuğunda milli oturacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüne konuk olacak sporcularımız...

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL BÖLÜMÜNDE HANGİ SPORCULAR YARIŞACAK? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayında yarışacak olan sporcularımızdan biri, Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 kupayı da kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş olacak.