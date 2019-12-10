Boris Johnson'dan ünlü filme gönderme

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Aylardır Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılık (Brexit) tartışmalarının sürdüğü İngiltere, Perşembe günü erken genel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Anketler Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin, Jeremy Corbyn'in lideri olduğu İşçi Partisi'nden 11 puan önde olduğunu gösterse de kararsız seçmenlerin oylarıyla sandıktan farklı sonuç çıkabileceği yorumları yapılıyor.

Durum böyle olunca Başbakan Johnson da seçmenlerden sıradışı bir yöntemle oy istemeye karar verdi.

Türk kökenli Başbakan, seçim kampanyası kapsamında 2003 yapımı 'Love Actually' (Aşk Her Yerde) adlı romantik komedi filminde yer alan kapı sahnesini yeniden canlandırdığı bir reklam filmi çekti.

Johnson klipte, gece kapısını çaldığı bir kadın seçmenin karşısında, filmde aşık olduğu kıza açılmak için büyük yazı kartları kullanan genç gibi kartlar tutuyor.

Johnson'ın tuttuğu kartlarda, "Oyunuz hiç bu kadar önemli olmamıştı... Diğer adam kazanabilir... Biraz şansla gelecek yıl Brexit’i halledebiliriz... Tabi eğer Parlamento tekrar engel olmazsa" şeklinde mesajlar yer alıyor.

Muhafazakar Parti'nin sosyal medya üzerinden yayınladığı klip İngiltere'de gündemin ilk maddelerinden birisi haline geldi.