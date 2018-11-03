Basel - Lugano maç önü

İsviçre Süper Lig maçında Basel ile Lugano, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. 20 puanlı Basel 2. sırada bulunuyor, Lugano 16 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Basel, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lugano son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 536 kodlu maçı oynayanlar; Basel galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Lugano galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Basel son hafta oynanan Luzern maçında 2-2 berabere kaldı.

Lugano ise Zürich maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Basel, 12 gol attı ve 9 gol yedi.

Lugano ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lugano, 9 gol atarken 12 gol yedi.

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