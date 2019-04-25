Edinileni bilgiye göre, 2002 yılından bu yana kullanımda olan 500 avro banknotların basımı, ECB'nin terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı mücadele amacıyla aldığı karar doğrultusunda durduruluyor.
Bu banknotları basımı 26 Ocak itibarıyla Avrupa'daki 17 ülkede durdurulurken, karar yarın itibarıyla da Almanya ve Avusturya'da uygulamaya girecek.
Söz konusu banknotların basımının durmasına karşın, ilk aşamada bu paraların kişiler ve bankalarca kullanımına devam edilecek. 500 avroluk banknotlar, değerini koruyacak ve ödemelerde kullanılacak. Ellerinde banknot olanlar, avro sistemindeki merkez bankaları üzerinden süre kısıtı olmadan değişim ve takas yapabilecek.
Türkiye'de de elinde 500 avroluk banknot bulunan gerçek kişilerin, döviz büroları ve ticari bankalar üzerinden değişim yapması mümkün olacak. Bankalar da bu banknotları yurt dışındaki muhabir bankalarına gönderebileceği gibi Merkez Bankası ile işlemlerinde kullanabilecek ancak Merkez Bankası, gerçek kişiler için para değişimi yapmayacak.
"YASTIK ALTINDA BULUNDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"
Değerli Maden Taş ve Döviz Piyasası Kurum ve Kuruluşlar Derneği (DEMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Özbey, AA muhabirine, ECB'nin 500 avroluk banknotların tedavülden kaldırılmasına yönelik kararına uyum sağlayacaklarını belirterek, "Şu anda 500 avro banknotlarla alım ve satım yapıyoruz. Bu paralar piyasadan çekildiği ve bankalar da almamaya başladığı anda biz de işlem yapmayı durduracağız." dedi.
Özbey, fazla yer tutmaması nedeniyle 500 avroluk banknotların tercih edildiğini ve vatandaşların evinde de yastık altında 500 avroları bulunduğunu tahmin ettiklerini vurgulayarak, "Bu paraların toplanması için geçiş süreci var. Yetkili müesseseler ve bankalar, insanlardan topladıkları banknotları ECB'ye gönderecek ve böylece aşama tamamlanmış olacak." diye konuştu.
DEMAD olarak üye yetkili müesseseleri konuya ilişkin bilgilendireceklerini, kendilerinden alım ve satım yapan küçük yatırımcıların da uyarılarak farkındalıklarının artırılmasına çalışacaklarını ifade eden Özbey, "Kara paranın aklanması ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik olarak uygulamaya geçecek bu kararın, iyi niyetli küçük yatırımcıların mağdur edilmeden uygulanması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
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