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        Başına taş düşen Yamaç'tan acı haber

        Muğla'da başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 20:08 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:08
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        Başına taş düşen Yamaç'tan acı haber
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        DHA'nın haberine göre; olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte kanyonda bulunan Yamaç Çetin'in başına, yerinden kopan taş isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yamaç, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Fethiye'de özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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