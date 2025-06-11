ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump kendi platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim son onayıma tabi. Tüm nadir toprak elementleri, Çin tarafından önceden tedarik edilecek. Aynı şekilde, anlaşıldığı üzere biz de Çin’e üzerinde anlaşılan şeyleri sağlayacağız. Biz toplamda yüzde 55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin ise yüzde 10 alıyor. İlişkilerimiz mükemmel!" dedi.

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