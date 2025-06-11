Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.698,76 %0,41
        DOLAR 39,1904 %0,01
        EURO 44,8574 %0,12
        GRAM ALTIN 4.198,06 %0,25
        FAİZ 42,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 45,66 %-0,88
        BITCOIN 109.322,00 %-0,60
        GBP/TRY 52,8941 %-0,05
        EUR/USD 1,1432 %0,06
        BRENT 67,83 %1,39
        ÇEYREK ALTIN 6.863,82 %0,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı

        ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Çin ile anlaşmanın tamamlandığını ifade ederek "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim son onayıma tabi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump kendi platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim son onayıma tabi. Tüm nadir toprak elementleri, Çin tarafından önceden tedarik edilecek. Aynı şekilde, anlaşıldığı üzere biz de Çin’e üzerinde anlaşılan şeyleri sağlayacağız. Biz toplamda yüzde 55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin ise yüzde 10 alıyor. İlişkilerimiz mükemmel!" dedi.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?