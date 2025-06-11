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        Haberler Dünya Vladimir Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız | Dış Haberler

        Vladimir Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız

        Ukrayna ile İstanbul'da yürütülen müzakerelere Rusya tarafında başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Medinskiy "Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız." derken, Ukrayna'nın taviz vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.06.2025 - 19:11 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:52
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        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
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        Ukrayna ile gerçekleştirilen müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu.

        Wall Street Journal'a konuşan Rus diplomat, savaşın bitmesi için Ukrayna'nın taviz vermesi gerektiğini işaret etti.

        Medinskiy, Rusya ile uzun süre savaşmanın imkansız olduğunu belirtirken "Uyarıyorum ki Kiev'in taviz vermemesi, sadece daha fazla toprak kaybetmelerine yol açar." şeklinde konuştu.

        Medinskiy, bu söylemine destek olarak tarihe atıfta bulundu. Rus diplomat, Rusya'nın 18. yüzyılda İsveç ile 21 sene süren savaşına dikkat çekti.

        Barış istediklerini söyleyen Medinskiy "Ukrayna, başkalarının ulusal çıkarları doğrultusunda yönlendirilmeye devam ederse buna yanıt vermek zorunda kalacağız." dedi.

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        Medinskiy, iki ülke arasındaki kültürel bağa dikkat çekerken "Bu, biri büyük biri küçük olmak üzere iki kardeş arasındaki kavgaya benziyor." diyerek bu çatışmanın iki ülke arasındaki farklılıkları derinleştirdiğini ifade etti.

        UKRAYNA MÜZAKERE KAPSAMINDA CENAZELERİ TESLİM ALDI

        Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan değişim kapsamında, savaşta yaşamını yitiren 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin alındığı belirtildi.

        Harkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin ülkeye getirildiği aktarılan açıklamada, cenazelerin iadesine Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin yoğun katkı sağladığı kaydedildi.

        Açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için en kısa sürede çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

        Rusya, Ukrayna'ya "İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalara uyma" çağrısında bulunmuştu

        İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya İstanbul'daki müzakerelerde sağlanan anlaşmalara uyma çağrısında bulunarak, "Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz süreyle erteledi." demişti.

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        Ukrayna tarafına dondurulan 6 bin askerin cesedini teslim etme, ağır yaralı ve hasta askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varıldığına dikkati çeken Medinskiy, Rus tarafının söz konusu anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları başlattığını belirtmişti.

        Medinskiy, "Dondurulan 1212 asker cesedi frigorifik araçlarla takas alanına ulaştırıldı. Geriye kalan cesetler de yolda. Bununla birlikte takas sürecini başlatmak için Ukrayna'ya ağır yararlı, hasta ve 25 yaş altında 640 askerden oluşan ilk liste verildi." ifadelerini kullanmıştı.

        2 Haziran’da Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

        Bu anlaşma çerçevesinde, 9 ve 10 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında iki aşama olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

        *Fotoğraf: AA

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