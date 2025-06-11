Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi

Şişli'de 5 Mayıs 2025'te, arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 kişi ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ındaki 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre duruşma saat 11.00'de başladı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor. Duruşma eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Eski eşi Rüstem Elibol ve onun arkadaşları tarafından 5 Mayıs 2025'te Şişli'de öldürülen Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma Çağlayan Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya taraf ve sanık avukatları katıldı. Sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Rüstem Elibol, "Çok pişmanım arkadaşlarımın bir suçu yoktur onlar gezmek için geldi olay plansızdı ve her şey bir anda gelişti. Ben tasarlamadım. Eşimle çok severek evlendik. Ailesi evliliklerine sıcak bakmıyordu. Ailesi beni ona karşı doldurdu." dedi.

"KİRALIK EVLERE GÖZ GEZDİRDİK"

Olay gününü anlatan Elibol, "İstanbul'a akşamüstü geldik. Amacımız ev bakmaktı. Olay böyle gelişti. Arkadaşlarımım bir suçu yoktur. İstanbul'a eşimle barışmak için gelmiştim yeniden evlenmek istiyordum. O gün kendisiyle görüştüm bana 'Sen adam mısın' deyince çok sinirlendim. Olaydan önceki 3 gün boyunca İstanbul'da gezdik. Çok pişmanım. İstanbul'a geldiğimde yanımda 2 arkadaşım vardı. Onlarla birlikte geldik. İstanbul'da 2 ya da 3 gün kaldık. Sonra Çanakkale'ye geri gittik. Samet'i alıp tekrar İstanbul'a geldik. Bu süreçte kiralık evlere sadece göz gezdirdik. Bir emlakçıyla görüşüp ev gezmedik.

Bahar ile karşılaştık kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim 'Araca bin' dedim gelmedi. Bana 'Adam mısın sen' dedi ben de kendimi kaybettim. Silahı 3 4 ay önce satın aldım." diye konuştu.

Elibol, 'O zaman niye silahla geldin' sorusuna "Öldürme niyetim yoktu barışmak için geldim.Kaçırma planım vardı. Bir bağ evine götürmek istedim. Arkadaşlarım yanımdaki silahı görmedi planımdan haberi yoktu. Boşandıktan sonra Bahar ile iletişime geçmedim hiç." dedi. Mahkeme Başkanı'nın "Neden emniyette ifade vermedin" sorusuna ise Elibol, "Emniyette olayın şokuyla kafam karıştı bu nedenle susma hakkımı kullandım" cevabını verdi.